Шоумен Притула рассказал о решении идти в Раду и 30 месте в списке партии Вакарчука

Притула идет в списке партии "Голос" под 30 номером.

Шоумен Сергей Притула согласился вступить в партию "Голос" после нескольких месяцев диалога с певцом Святославом Вакарчуком, а своим 30-м местом в списке мотивирует избирателей.

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Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде". "Это не была какая-то одна фраза. Моему финальному принятию решения предшествовали несколько месяцев диалога. Диалог начался еще прошлой осенью. Это был октябрь, кажется, или начало ноября, когда он меня набрал", - поделился Притула.

Следующая беседа состоялась в декабре. Их общение, по словам шоумена, в основном происходило в телефонном режиме. Потом были реальные беседы, а не виртуальные.

"Слава приезжал ко мне домой в гости, мы часами просиживали до ночи, общаясь... Нащупывали какие-то общие знаменатели, смотрели в перспективу и было понятно, что эти две прямые, которые ранее не пересекались, из параллельных превращаются в те, которые сойдутся в одной точке. В итоге Слава сказал: "Смотри, есть такие люди, которые уже готовы с нами идти. Присоединяешься", - рассказал Притула.

О 30-м месте в списке он говорит так: "На самом деле так я мотивирую не только своих сторонников, которые должны прийти и проголосовать, чтобы Притула попал в парламент".

Напомним, о решении Притулы баллотироваться в Верховную Раду на досрочных парламентских выборах от партии Святослава Вакарчука «Голос» стало известно 8 июня.