"У РФ есть 1,5 месяца": адвокат предупредил Путина о вероятности более жестких санкций из-за моряков

Юрист предположил, что западные лидеры позволили Путину взять небольшую "паузу".

У президента РФ Владимира Путина осталось примерно 1,5 месяца, чтобы освободить захваченных в плен украинских моряков.

В противном случае России грозят новые, еще более жесткие санкции. Об этом заявил адвокат украинских моряков-военнопленных Николай Полозов, передает «Обозреватель».

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Он напомнил, что после двух резолюций ПАСЕ и решения Международного трибунала ООН по морскому праву, теперь и Парламентская ассамблея ОБСЕ признала захваченных Россией моряков военнопленными.

По словам Полозова, дело может дойти до соответствующей резолюции Генеральной ассамблеи ООН.

"Если Россия не будет выполнять решение трибунала еще какое-то время, то я не исключаю, что вопрос может быть вынесен на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН", – отметил он.

"Надеюсь, что до этого не дойдет. И вопрос освобождения моряков будет решен быстрее", – добавил адвокат.

По его прогнозам, очередное усиление давления на РФ состоится, если моряков не освободят до осени.

"Если в течение ближайших месяца-полутора, до конца отпусков, вопрос не решится, то с новым циклом политической работы, с осени, эти решения и будут приниматься", – сообщил он.

В частности, уточнил Полозов, речь идет о принятии нового пакета санкций против РФ.

"Дальше будут уже решения суверенных государств – США, Евросоюза, Канады – по поводу введения санкций. Напомню, первый пакет санкций в связи с Керченским инцидентом был введен в марте – еще до того, как Международный трибунал принял свое решение. Ничто не мешает ввести второй пакет, гораздо более серьезный и более жесткий", – подчеркнул Полозов.

Юрист предположил, что западные лидеры позволили Путину взять небольшую "паузу".

"Думаю, эта пауза обусловлена тем, что после переговоров Путина с Трампом и другими лидерами в Осаке (на саммите G20. – Ред.) ему дали небольшой "временной отрезок", чтобы исправить эту ситуацию. Если они не увидят исправления, то, очевидно, стоит ожидать усиления давления", – спрогнозировал он.