Путин хочет отмены блокады оккупированного Донбасса

Ранее сообщалось, что на переговорах в Минске попробуют договориться о снятии экономической блокады Донбасса.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Минские соглашения требуют полного восстановления отношений между Донбассом и Украиной. Но для этого, по его словам, необходимо отменить указ бывшего президента Порошенко о "блокаде региона".

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Об этом глава РФ заявил во время встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, передают РИА "Новости".

"Минские соглашения требуют, например, полного восстановления экономических отношений Донбасса и Украины. Нужно, прежде всего, отменить указ бывшего президента Порошенко об этой блокаде. Он же прямо противоречит Минским соглашениям", — заявил Путин.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский должен проявить "политическую волю" для прекращения войны на Донбассе.