Стало известно, кому из министров НАБУ собирается вручить подозрение

Подозрение для одного из нынешних министров накануне анонсировал глава САП Холодницкий.

Национальное антикоррупционное бюро готовит сообщение о подозрении министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику.

Об этом сообщает theБабель со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Отмечается, что подозрение касается недостоверного декларирования доходов. Материалы дела уже согласованы со Специализированной антикоррупционной прокуратурой.

Как сообщал УНИАН, накануне глава САП Назар Холодницкий анонсировал подозрение одному из министров. Он отметил, что задача детективов сейчас – должным образом вручить ему это подозрение. Однако, о каком именно министре идет речь, он не уточнил.

Кроме того, Холодницкий также заявил о подготовке подозрений нескольким председателям областных государственных администраций. Их фамилий, он также не назвал.