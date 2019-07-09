Холодницкий анонсировал подозрения "одному из министров" и "некоторым губернаторам"

Холодницкий заверил, что "детективы работают".

Специализированная антикоррупционная прокуратура согласовала обвинения одному из министров и обсуждает процесс сообщения подозрений некоторым главам ОГА.

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Об этом в эфире "Прямого" в ток-шоу "Эхо Украины" сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

"Процесс работы продолжается, детективы работают. Например, сегодня мы согласовали сообщение о подозрении одному из министров. И сейчас задача детективов – надлежащим образом вручить это подозрение. Также идет процесс согласования, обсуждается процесс сообщения подозрений некоторым губернаторам, действующим, пока что, судьям. Работа идет, и детективы свою работу делают, прокуроры наблюдают. Там, где есть консенсус, где есть достаточная доказательная база, общество будет видеть результаты публично. Мы их не будем скрывать", - сказал Холодницкий.