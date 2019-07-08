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Грузинского парламентария Церетели переизбрали главой ПА ОБСЕ

22:01, 08 июля 2019
Политика
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Гиги Церетели переизбрали президентом Ассамблеи ОБСЕ / civil.ge, фото: ПА ОБСЕ

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Как этом сообщает civil.ge, Выступая на 28-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ 4-8 июля, Церетели поблагодарил депутатов за поддержку и отметил, что политик обязан «отвечать потребностям людей».

Отмечается, что Церетели является представителем оппозиционной партии «Европейская Грузия». Он был назначен исполняющим обязанности президента Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в ноябре 2017 года.

Ранее сообщалось, что Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла Люксембургскую декларацию, частью декларации стала резолюция с осуждением аннексии Крыма.

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Теги: #ОБСЕ#ассамблея