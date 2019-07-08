ОБСЕ осудила аннексию Крыма и милитаризацию Черного моря

Частью декларации стала литовская резолюция об угрозе "Северного Потока - 2".

Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла Люксембургскую декларацию, частью декларации стала резолюция с осуждением аннексии Крыма.

Об этом народный депутат Сергей Высоцкий сообщил на своей странице в Facebook.

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«Только что Парламентская ассамблея ОБСЕ 94 голосами за, 7 против, приняла Люксембургскую декларацию. Частью декларации стала наша резолюция с осуждением аннексии Крыма и милитаризации акватории оккупированных Севастополя, Крыма, Черного и Азовского морей», - написал он.

Кроме того, частью декларации стала литовская резолюция относительно угрозы Северного Потока – 2, а в 24-м пункте доклада политического комитета ПА ОБСЕ отмечается, что именно Россия не выполняет Минские договоренности и призывает ее к выполнению Минска.

«С этим пунктом 24 связано странное поведение одного из членов Швейцарской делегации, которая давно была замечена в симпатиях к России. Она пыталась с голоса снять этот пункт. Но мы его отстояли во время голосования 79 голосами против 29», - добавил нардеп.

Также, по его словам, Россия в очередной раз попыталась сорвать заседание.

Как сообщал УНИАН, комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию в отношении милитаризации Россией аннексированного Крыма, Черного и Азовского морей.

Резолюцию поддержали 54 члена комитета, 6 были против и 6 воздержались.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы в ночь на 25 июня поддержала резолюцию, которая меняет санкционный механизм. В этом же документе приглашают Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. 118 делегатов проголосовали за, 62 - против, еще 10 воздержались. Перед этим ПАСЕ отклонила более 200 поправок, которые подготовила украинская делегация для блокирования возвращения российской делегации в эту организацию.