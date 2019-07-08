Беларусь ответила на предложение Зеленского провести в Минске прямые переговоры с Путиным

Лукашенко выразил поддержку инициативе Зеленского.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поддерживает предложение украинского коллеги Владимира Зеленского о проведении в Минске международной встречи с главой РФ Владимиром Путиным и лидерами еще нескольких стран.

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Об этом сказано в заявлении пресс-службы президента Беларуси. "Наш президент абсолютно поддерживает предложения Владимира Зеленского. Эта позиция неизменна - и заключается она в том, что нельзя смотреть друг на друга через прицел орудий, нужно садиться и решать проблемы, которых накопилось немало", - говорится в сообщении.

"... по поводу места проведения встречи… здесь и вовсе двух мнений быть не может: война у нашего порога, и в Минске всегда считали и считают за честь быть площадкой для мирных инициатив и переговоров", - добавили у Лукашенко.

Также глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск готов обеспечить подобные переговоры на высоком уровне.

Ранее 8 июля президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину формат переговоров с участием президента США Дональда Трампа. "Хочу обратиться к президенту России Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Давайте. Обсудим, чей Крым и кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске. Мы не меняем и не отказываемся ни от каких дипломатических форматов. Мы предлагаем поговорить, ведь надо поговорить? Правда?" - заявил он.

В Кремле ответили, что инициатива президента Украины Владимира Зеленского обсудить конфликт на Донбассе в Минске с участием лидеров РФ, Франции, Украины, ФРГ, Великобритании и США будет рассмотрена.