Кремль прокомментировал предложение Зеленского Путину о переговорах по Украине

Ранее 8 июля Зеленский предложил Путину формат переговоров с участием Трампа.

Инициатива президента Украины Владимира Зеленского обсудить конфликт на Донбассе в Минске с участием лидеров РФ, Франции, Украины, ФРГ, Великобритании и США будет рассмотрена.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Пока я не готов как-то отвечать, это же абсолютно новый формат. Во-первых, нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи. Во-вторых, нужно понять, что это за новый формат предлагается. Дело в том, что США не являются участником "нормандского формата". И как быть с Минскими договоренностями, под которыми стоят подписи участников "нормандского процесса", но не стоят подписи никаких представителей Соединенных Штатов Америки? Это новая инициатива. Безусловно, она будет рассмотрена, но пока я не могу высказать какой-то реакции", - сказал Песков.

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Ранее 8 июля президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину формат переговоров с участием президента США Дональда Трампа. "Хочу обратиться к президенту России Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Давайте. Обсудим, чей Крым и кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске. Мы не меняем и не отказываемся ни от каких дипломатических форматов. Мы предлагаем поговорить, ведь надо поговорить? Правда?" - заявил он.