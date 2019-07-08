"Давайте поговорим": Зеленский предложил Путину формат переговоров с участием Трампа (видео)

По словам президента, местом для проведения переговоров может быть Минск.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину формат переговоров с участием президента США Дональда Трампа.

Об этом он заявил в видеообращении.

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"Хочу обратиться к президенту России Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Давайте. Обсудим, чей Крым и кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске. Мы не меняем и не отказываемся ни от каких дипломатических форматов. Мы предлагаем поговорить, ведь надо поговорить? Правда?" - заявил он.

Как сообщал УНИАН, телемост "Надо поговорить" между российским телеканалом "Россия1" и украинским "NewsOne" запланировано на 12 июля.

Ранее, как сообщал УНИАН, Зеленский назвал анонсированный телемост с РФ дешевым пиар-ходом перед выборами.