СБУ предлагает созвать внеочередное заседание СНБО из-за анонсированного телемоста между "NewsOne" и "Россия 1"

Также СБУ инициирует введение санкций против каналов «112 Украина» и NewsOne.

СБУ предлагает на заседании совета национальной безопасности и обороны ввести санкции в отношении юридических лиц, которые вещают под логотипами «112 Украина» и NewsOne, с целью недопущения реализации страной-агрессором антиукраинской информационной кампании

Об этом заявил и.о. председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов, сообщает пресс-служба ведомства.

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«7 июля 2019 года руководитель российских государственных телерадиоорганизаций ВГТРК и МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев анонсировал проведение 12.07.2019 в эфирах российского телеканала «Россия» и украинского канала NewsOne телемарафона «Надо поговорить. Им», что получило широкий общественный резонанс», - говорится в сообщении.

С целью недопущения реализации страной-агрессором антиукраинской информационной кампании Баканов предлагает инициировать перед президентом Украины, главой СНБО безотлагательный созыв внеочередного заседания СНБО Украины, на котором принять решение о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к юридическим лицам, которые осуществляют вещание под логотипами «112 Украина» и NewsOne, и ввести их в действие соответствующим указом президента Украины.

Как известно, телемост между российским телеканалом «Россия24» и украинским «NewsOne» запланировано на 12 июля.