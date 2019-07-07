Полторак в День ВМС встретился с канадской делегацией на фрегате Toronto (фото)

Министр провел встречу с канадской делегацией во главе с послом Канады в Украине Романом Ващуком.

Министр обороны Степан Полторак отметил важность канадской военной тренировочной миссии UNIFIER для дальнейшей интеграции Вооруженных Сил Украины в НАТО.

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Как сообщили в Управлении коммуникаций и прессы Министерства обороны Украины, Полторак провел встречу с канадской делегацией во главе с послом Канады в Украине Романом Ващуком на борту фрегата Королевских ВМС Канады TORONTO, который участвует в проведении международных военно-морских учений «Си Бриз -2019».

Глава Минобороны выразил благодарность канадской стороне за последовательную поддержку Украины в ходе вооруженной агрессии Российской Федерации. «Он подчеркнул важность и эффективность тренировочной миссии UNIFIER для дальнейшей интеграции Вооруженных Сил Украины в НАТО», - говорится в сообщении.

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в военно-технической сфере.