Выход России из ракетного договора: НАТО собирается модернизировать свою ПРО

Зеркальный ответ Москве заключается в создании собственных ракетных средств наземного базирования.

НАТО рассмотрит возможность модернизации своих систем противоракетной обороны как ответ на развертывание новой российской ракеты средней дальности и выход России из Договора об ограничении ракет средней и малой дальности.

Как пишет издание The New York Times со ссылкой на слова нескольких европейских представителей, зеркальный ответ Москве, который заключается в создании собственных ракетных средств наземного базирования, в трансатлантическом союзе считают малопривлекательной альтернативой.

В настоящее время система ПРО западного альянса нацелена на отражение ракетных угроз на направлениях вне зоны ответственности НАТО, прежде всего, со стороны Ирана.

Переориентирование противоракетной обороны, как отмечает издание, на Россию может вызвать глубокий раскол внутри Североатлантического союза, не говоря уже о резко негативной реакции Кремля, который давно утверждает, что натовский комплекс ПРО в Румынии и строящийся объект в Польше направлены против ракетного арсенала России и представляет собой источник нестабильности в Европе.

"Это непоправимо испортит отношения с Москвой и обернется реальной эскалацией напряженности", – приводит The New York Times мнению бывшего сотрудника Пентагона Джеймса Таунсенда.

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Заседание Совета НАТО – Россия, который проходит сейчас в Брюсселе дает Москве последний шанс спасти договор, сняв с вооружения крылатую ракету 9М729 "Новатор", отмечают источники The New York Times.

Как пишет газета, если 29 членов альянса не смогут договориться о перепрофилировании ПРО, которая противостоит межконтинентальным баллистическим системам, то у них останется компромиссный вариант в виде создания узкоцелевых комплексов с перехвата российских крылатых ракет. Эти комплексы, вероятно, будут оснащены современными средствами поражения, что используют микроволновую и лазерную энергию.

Напомним, 1 февраля, США объявили о решении приостановить участие в ДРСМД от 2 февраля. Об этом намерении США заявляли еще в середине января. Этому предшествовало обвинение России в нарушении договора, поскольку последняя, по словам представителей американского Госдепа, разрабатывает крылатые ракеты наземного базирования среднего радиуса действия. И это прямо нарушает договор. Президент США Дональд Трамп уже заявил, что Соединенные Штаты начнут подготовку военного ответа на нарушение Россией обязательств.

Договор РСМД теряет свою силу 2 августа. НАТО неоднократно призывал Россию сохранить его, начав соблюдать его условия до этого времени, иначе в Брюсселе будут рассматривать пути укрепления обороны против угрозы новых российских ракетных систем. Возобновить действие договора может только президент.