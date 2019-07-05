Зеленский назначил волонтера Загороднюка своим внештатным советником

Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего руководителя проектного офиса реформ Министерства обороны Андрея Загороднюка своим внештатным советником.

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Соответствующий указ № 488/2019 от 5 июля размещен на сайте главы государства.

«Назначить Андрея Загороднюка Павловича советником президента Украины (вне штата)», - говорится в указе.

*** Загороднюк – экс-руководитель проектного офиса реформ Минобороны, учился в Киевском национальном университете им. Т.Шевченко, Университете Уарвик и Оксфордском университете. Имеет более 16 лет опыта работы на руководящих должностях в горно-добывающей и производственной отраслях. С 2014 года общественный активист, волонтер Вооруженных сил Украины.