цей матеріал доступний українською

Зеленский назначил волонтера Загороднюка своим внештатным советником

14:07, 05 июля 2019
Политика
78 0
Зеленский назначил советником экс-руководителя проектного офиса реформ Минобороны / фото УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего руководителя проектного офиса реформ Министерства обороны Андрея Загороднюка своим внештатным советником.

Читайте такжеЗеленский назначил нового главу Донецкой ОГА

Соответствующий указ № 488/2019 от 5 июля размещен на сайте главы государства.

«Назначить Андрея Загороднюка Павловича советником президента Украины (вне штата)», - говорится в указе.

*** Загороднюк – экс-руководитель проектного офиса реформ Минобороны, учился в Киевском национальном университете им. Т.Шевченко, Университете Уарвик и Оксфордском университете. Имеет более 16 лет опыта работы на руководящих должностях в горно-добывающей и производственной отраслях. С 2014 года общественный активист, волонтер Вооруженных сил Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #советники#Владимир Зеленский