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Зеленский сделал новые важные назначения в СБУ

10:37, 05 июля 2019
Политика
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Зеленский назначил главу следственного управления СБУ и его заместителей / фото УНИАН

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Соответствующие указы от 4 июля размещены на сайте главы государства.

Кроме того, Зеленский назначил Богдана Тиводара начальником Главного следственного управления Службы безопасности Украины.

Так, подписан указ №№ 478/2019 и 479/2019 о назначении Карпенко и Дублика, а также указ № 480/2019 о назначении Тиводара.

***До назначения заместителем председателя СБУ Карпенко занимал должность начальника Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях. 4 июля президент указом № 477/2019 уволил его с этой должности.

Дублик в 2014-2017 годах был начальником Департамента защиты национальной государственности СБУ.

Тиводар до назначения на должность начальника Главного следственного управления СБУ занимал должность заместителя начальника этого управления.

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Теги: #СБУ