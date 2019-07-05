Зеленский сделал новые важные назначения в СБУ

Соответствующие указы от 4 июля размещены на сайте главы государства.

Президент Владимир Зеленский назначил Александра Карпенко и Анатолия Дублика заместителями председателя Службы безопасности Украины.

Читайте такжеВ СБУ рассказали, почему "посетили" освобожденного из плена украинца (видео)

Соответствующие указы от 4 июля размещены на сайте главы государства.

Кроме того, Зеленский назначил Богдана Тиводара начальником Главного следственного управления Службы безопасности Украины.

Так, подписан указ №№ 478/2019 и 479/2019 о назначении Карпенко и Дублика, а также указ № 480/2019 о назначении Тиводара.

***До назначения заместителем председателя СБУ Карпенко занимал должность начальника Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях. 4 июля президент указом № 477/2019 уволил его с этой должности.

Дублик в 2014-2017 годах был начальником Департамента защиты национальной государственности СБУ.

Тиводар до назначения на должность начальника Главного следственного управления СБУ занимал должность заместителя начальника этого управления.