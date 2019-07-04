Под КСУ проходит акция в поддержку закона о люстрации (онлайн-трансляция)

В акции принимают участие около 100 активистов "Национального корпуса", ВО "Свобода", "Правого сектора".

Под Конституционным судом Украины проходит митинг в поддержку закона "Об очищении власти".

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Как передает корреспондент УНИАН, около 100 активистов - членов "Национального корпуса", ВО "Свобода", "Правого сектора" собрались под зданием суда и требуют от судей КСУ не признавать данный закон неконституционным.

Сегодня КСУ начинает рассмотрение представлений относительно конституционности закона, согласно которому чиновникам времен Виктора Януковича запрещено занимать должности в органах государственной власти.

Активисты заявляют, что этот закон - одно из немногих достижений последних пяти лет, и его отмена будет означать реванш и возвращение к ситуации в Украине времен президентства Януковича.

Как известно, в КСУ сейчас находятся на рассмотрении также законы о судебной реформе и о функционировании украинского языка как государственного.