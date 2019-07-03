Зеленский в Канаде: возвращение Крыма и мир на Донбассе – это залог спокойного сна в Европе

Зеленский призвал помнить об этом при следующем обсуждении санкций против РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что на восстановление Донбасса требуется более 10 миллиардов евро.

Как говорится в сообщении на сайте главы украинского государства, об этом он заявил на конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Торонто.

Читайте такжеВ Канаду не будут пускать жителей ОРДЛО с российскими паспортами

«Возвращение наших территорий, пленных, наступление мира - это самое главное. Это первое, что должно обеспечить государство, ориентированное на гражданина», - сказал президент.

«И здесь нам не обойтись без вашей поддержки», - подчеркнул Зеленский, обращаясь к участникам конференции.

По его словам, перед Украиной стоят еще два больших вызова. Первый вызов - экономический. Согласно предварительным оценкам, для восстановления Донбасса необходимо более 10 млрд евро, добавил Зеленский.

«Осенью этого года мы проведем соответствующий форум в Мариуполе, на который приглашаем иностранных инвесторов, заинтересованных финансировать в инфраструктурные и гуманитарные проекты на Донбассе», - сообщил глава государства.

Также президент сказал, что второй вызов - информационный. Он акцентировал внимание на том, что Украина возвращать не только свои территории, но и своих людей.

«Они не должны терять связь с Украиной. Это наши граждане. И сегодня им страшно. Они имеют украинский паспорт, им дают «паспорта» «ЛНР» и «ДНР», а теперь предлагают еще и российские. Страшно, потому что их пытаются сбить с толку в вопросе «Кто мы?» Они - украинцы. На каком бы языке они ни общались. И мы должны осознать это всей страной, если действительно хотим их возвращения. Очевидно, что это сложный вопрос, который встал перед Украиной. Мы никогда не устанем повторять: Донбасс и Крым - это Украина», - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, то, что Донбасс и Крым - Украина, должно, наконец, услышать и понять руководство России.

«Целый мир должен говорить это во весь голос. Не уставая. Это нужно не только Украине, это нужно и вам. Потому что возвращение Крыма и мир на Донбассе - это залог спокойного сна и в Европе, и в мире. Помните об этом, когда в следующий раз будете обсуждать вопрос санкций», - сказал глава государства, обращаясь к участникам конференции.