Зеленский: Канада будет поставлять Украине бронетехнику

Другие детали глава государства пообещал сообщить после подписания соглашения.

Украина и Канада подпишут соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере для поставки военной техники и оружия в Украину.

Читайте такжеЗеленский пообещал диаспоре в Канаде защищать украинский язык и курс в Европу

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, передает ТСН.

Зеленский уточнил, что речь идет в частности о поставках бронетехники. Другие детали глава государства пообещал сообщить после подписания соглашения.

"Канада действительно является другом Украины. Она подтвердила это реальными шагами по поддержке нашей страны в санкционной политике против агрессии России, а также в сохранении суверенитета и защите территориальной целостности", - отметил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, Зеленский сегодня утром прибыл в Канаду.