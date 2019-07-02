Зеленский: Канада будет поставлять Украине бронетехнику
23:27, 02 июля 2019Политика
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Другие детали глава государства пообещал сообщить после подписания соглашения.
Страны начнут активное сотрудничество в оборонной сфере / фото: сайт президента
Украина и Канада подпишут соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере для поставки военной техники и оружия в Украину.
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Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, передает ТСН.
Зеленский уточнил, что речь идет в частности о поставках бронетехники. Другие детали глава государства пообещал сообщить после подписания соглашения.
"Канада действительно является другом Украины. Она подтвердила это реальными шагами по поддержке нашей страны в санкционной политике против агрессии России, а также в сохранении суверенитета и защите территориальной целостности", - отметил Зеленский.
Как сообщал УНИАН, Зеленский сегодня утром прибыл в Канаду.
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