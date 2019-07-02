Обвиняемый в госизмене экс-переводчик Гройсмана может выйти из СИЗО под залог или домашний арест - СМИ

По данным заместителя начальника Главного следственного управления СБУ, Ежов собирал информацию по заданию российского ГРУ.

Адвокат обвиняемого в государственной измене Станислава Ежова - экс-переводчика премьер-министра Владимира Гройсмана - сегодня на заседании Голосеевского районного суда Киева подал ходатайство о выходе его клиента из СИЗО под ночной домашний арест.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Адвокат Валентин Рыбин обосновал свое ходатайство тем, что 25 июня Конституционный суд отменил норму, согласно которой к обвиняемым в государственной измене применяется только одна мера пресечения - содержание под стражей. Защитник добавил, что, по его мнению, во время суда сторона обвинения не предоставила доказательств, подтверждающих совершение Ежовым преступления.

По словам адвоката, также прокуратура не доказала существование рисков того, что в случае освобождения из-под стражи подсудимый скроется или повлияет на следствие. Поэтому защитник попросил изменить Ежову меру пресечения ночным домашним арестом с 22:00 до 7:00. Он ходатайствовал о том, чтобы не обязывать его клиента носить электронный браслет, так как это может повредить его здоровью.

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Прокурор Игорь Крынин выступил против освобождения Ежова из-под стражи и подал встречное ходатайство. Он попросил продлить переводчику арест с правом выхода под залог в размере 4,5 тыс. прожиточных минимумов (8,3 млн грн). По словам прокурора, такой сумме соответствует имущество и денежные сбережения Ежова, а также его жены, отца и матери. Обвинение также предоставило письмо от СБУ, в котором говорится, что в случае освобождения переводчика из-под стражи он может бежать в Россию.

В ответ на ходатайство прокурора адвокат Рыбин заявил, что сумма залога, которую предлагает прокуратура, является некорректной и непосильной для его клиента.

Заслушав мнения сторон, председательствующая судья объявила перерыв до 3 июля. За это время прокуроры и защита должны собрать дополнительные документы, подтверждающие их позиции. В частности, судьи попросили обвинение предоставить доказательства того, что на свободе Ежов может бежать в Россию.

Справка УНИАН. 20 декабря 2017 года Служба безопасности Украины заявила о разоблачении чиновника секретариата Кабмина, который действовал в интересах спецслужб РФ. Правоохранители установили, что он был завербован российскими спецслужбами во время длительной загранкомандировки. По данным заместителя начальника Главного следственного управления СБУ Виталия Маякова, Ежов собирал информацию по заданию ГРУ генштаба вооруженных сил России.

В Кремле заявили, что читали новость о задержании чиновника секретариата Кабмина Украины, но конкретной информацией не владеют.

Ежов обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.