Зеленский посмертно наградил Тымчука орденом "За мужество"

Координатора группы "Информационное сопротивление" 19 июня нашли в его квартире в Киеве с огнестрельным ранением.

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом "За мужество" (посмертно) народного депутата от "Народного фронта", координатора группы "Информационное сопротивление" Дмитрия Тымчука, который погиб в Киеве 19 июня.

Указ №470/2019 "О награждении государственными наградами Украины по случаю Дня Конституции Украины" обнародован на сайте главы государства.

"Наградить орденом "За мужество" III степени Тымчук Дмитрия Борисовича (посмертно) - народного депутата Украины", - говорится в документе.

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В общем указом за заслуги перед страной государственными наградами отмечены 26 человек.

Как сообщал УНИАН, 19 июня Тымчука нашли в собственной квартире в Киеве с огнестрельным ранением головы.

По факту его гибели было открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Приоритетной версией гибели Тымчука следствие считает самоубийство.

22 июня после церемонии прощания, которая состоялась в столичном Доме офицеров, Тымчука похоронили в Бердичеве Житомирской области.