В Чечне теряют связь с реальностью: угрожают США развалом за поставки оружия Украине

Об этом говорится в заявлении председателя парламента Чеченской Республики Дукуваха Абдурахманова, опубликованном 24 марта на официальном сайте чеченского законодательного органа.

"Поставка вооружения Украине будет нами воспринята как сигнал к адекватным действиям – мы начнем поставки новейших вооружений Мексике для возобновления споров о правовом статусе аннексированных США территорий, где сейчас находятся американские штаты Калифорния, Нью-Мексико, Аризона, Невада, Юта, Колорадо и часть Вайоминга", - говорится в заявлении.

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Вместе с тем, отмечается, что Чечня оставляет за собой право проведения в России, Мексике, Америке конференций с поднятием вопроса об отделении вышеназванных штатов от США и поставки туда вооружения для партизан.

Необходимо отметить, что ни Москва, ни Вашингтон не прокомментировали данное заявление.