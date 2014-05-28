Кадыров: чеченцы в зоне конфликта находятся «по личному делу»

«Украинские источники тиражируют сообщения, что «чеченские подразделения» из России вторглись в Донецк. Я официально заявляю, что это не соответствует действительности. Никакие «чеченские военнослужащие» и, тем более, «военные колонны Чечни» в конфликте не принимают участия. Чечня является одним из субъектов РФ и, в соответствии с конституцией, не имеет вооруженных сил», - написал он на своей странице в Instagram.

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«Если же в зоне конфликта кто-то видел чеченца, то это его личное дело. Чеченцев 3 млн, и две трети из них проживает за пределами Чечни, в том числе на Западе. Мы не можем и не должны знать, кто из них куда едет, как не знали в Киеве, кто из украинцев ехал воевать в Грозный. Если же власти Украины очень хотят видеть в Донецке «чеченские подразделения», зачем ехать в Донецк, когда есть хорошая дорога в Киев?», - добавил Рамзан Кадыров.

Как сообщал УНИАН, 26 мая телеканал CNN опубликовал видео из Донецка, где вооруженные боевики признаются, что они являются «кадыровцами», прибыли из Чечни защищать интересы России.

27 мая российский оппозиционер Борис Немцов заявил, что чеченские боевики отправлены в Донецк с ведома президента России Владимира Путина.