Прямая линия Путина. Немного строптивой Украины и когда в России «хоть чуть-чуть» наладится жизнь

Общение Владимира Путина с россиянами - это уникальный формат. Российский лидер, он как Бог, как мессия, он - последняя инстанция, которая может решить вопрос простого российского гражданина. Диалог царя с народом транслируют все телерадиокомпании страны.

Идет настоящее соревнование: сколько обращений будет направлено Владимиру Владимировичу. Сегодня снова очередной рекорд - 1,5 млн челобитных. Счастливчиков, которым повезло достучаться, меньше сотни.

Путин - единственный человек в России, который может в российском телевизоре говорить о проблемах страны, которую возглавляет. Остальное время телеящик вещает об «ужасах» Украины и угрозах подлых американцев. Отвлекаться ни времени, ни нужды нет.

Казалось бы, гражданин РФ должен вместе со своим лидером развивать международную повестку и радоваться победам великой страны. Но нет.

Россияне забывают о патриотизме и жалуются на нищету и несправедливость: мизерные зарплаты, проблемы в медицине, тарифы ЖКХ, отсутствие лекарств, плохие дороги, мусорные свалки. Всегда преданные Кремлю сотрудники телеканала «Россия» цитируют обидный вопрос: «Когда жизнь наладится, хотя бы чуть-чуть?».

Складывается впечатление, что речь, как обычно, о плохой стране-соседке. И опять нет!

Выясняется, что в стране под руководством ВВП есть учителя и пожарные с зарплатой в 10-12 тыс рублей (3,8 - 4,5 тыс грн). То есть в Украине, которая вот-вот замерзнет или обанкротится, зарплаты бюджетников могут быть даже выше?! В Украине, где президент «клоун», может быть не хуже, чем в РФ, где у руля Путин, где стабильность, нефть и газ?

Уровень просьб к Владимиру Владимировичу – это уровень компетенций местных властей, но решить проблему почему-то может только он. Или хотя бы пообещать.

Эти жалобы явно не конек хозяина Кремля. Другое дело - геополитика и противостояние Западу! Кстати «прямую линию» супостат чуть не сорвал. Диктор объявил, что call-центр атаковали иностранные хакеры. Но Россия устояла!

Один из ведущих даже предложил страшное: раз в российской экономике проблемы и это многие связывают с западными санкциями, не стоит ли «со всеми помириться». Что будет, если Россия выполнит требования Запада и со всем согласится?

Владимир Путин успокаивает: мириться не надо, ведь никто не ссорился. Он объясняет, что у Китая тоже проблемы, хотя он не имеет отношения к Крыму и к Донбассу. «Нас обвиняют, что мы Донбасс оккупируем - это полная чушь и ложь», - жалуется Путин.

И тут возникает уже вопрос у меня: почему, размышляя о китайских проблемах, он оккупацию Крыма и Донбасса увязывает, а размышляя о кознях в адрес России, делает вид, что это к делу не относится?

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Тут же, в разговоре о пользе санкций, выясняется, что Украина все-таки заграница, поскольку раньше именно там Россия покупала двигатели для своих кораблей. Где? Правильно, в Николаеве, на предприятии «Зоря-Машпроект». О таких тонкостях вслух уже не говорят.

Казалось, самое время порадоваться, что им удалось уйти от сотрудничества с Украиной, но тут задают следующий вопрос, из Тюменской области: там почему-то нет водопровода. Путин, помоги!

«Прямая линия» продолжается, и выясняется, что очень много звонков из-за границы. Звонят из Лондона, Парижа, Цюриха, Ганновера, Гамбурга… Возможно, у них тоже нет водопровода? На связь пытаются пробиться Молдова и Беларусь. Даже из Одессы спрашивают, приедет ли Путин «к нам, в Украину». Это вопрос с подвохом! Это, значит, что?! - Они не хотят быть Новороссией, нагло называя себя Украиной! И еще: если, российский президент все-таки засобирается в наш южный город, будет ли армия России уходить в отпуск, и грозит ли одесситам российское ноу-хау в виде комендантского часа, опробованного на протяжении пяти лет в Донецке и Луганске?

На этот раз повезло украинскому журналисту (так его представили) Валерию Швецу. Он спросил Путина о Медведчуке и обмене военнопленными. Хозяин Кремля в адрес кума наговорил массу комплиментов. Получается, что никто не может договориться с Путиным, а Медведчук может – голосуй за его партию. Дело осталось за малым: отпустить наших граждан. Кстати, впервые Путин даже не протестовал против обмена Вышинского на Сенцова. Обещает подумать.

Для него это уже 17-я «прямая линия», он мэтр и не стесняется это особо подчеркивать, играть на контрастах. Владимир Путин даже вспомнил, что когда он в 2000-х годах уже начал свою президентскую миссию, то Владимир Зеленский еще только играл в Москве в КВН.

И тут начинается самое интересное.

ВВП прямо говорит: раз Зеленский хочет мира и обещал это своим избирателям, то он должен выполнить главное требование Москвы начать «прямой диалог» с российскими гауляйтерами на Донбассе. Кремлю переговоров в Трехсторонней контактной группе мало. Здесь хотят, чтобы Зеленский признал «гражданскую войну», признал «что россиян на Донбассе нет».

Удивительно, но этого же Путин требовал и от предыдущего президента Украины. Порошенко не играл в КВН, его никто не называл неопытным политиком, но подходы Москвы идентичны.

Под занавес Владимир Владимирович прямо сказал, что «мы хотим дать новому украинскому руководству шанс». Но если россиян на Донбассе нет, то почему Кремль продолжает раздавать эти «шансы»?

Роман Цимбалюк