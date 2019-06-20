Путин прокомментировал заявление Зеленского по Донбассу

Президент России Владимир Путин также в очередной раз заявил о необходимости переговоров между представителями украинской власти и главарями террористов «ДНР» и «ЛНР».

Президент России Владимир Путин считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен проявить «политическую волю» для прекращения войны на Донбассе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал в ходе «прямой линии» с россиянами, отвечая на вопрос о возможности своего первого шага для встречи с Зеленским.

«Талантливый человек (Зеленский). Я помню его выступление на КВН, где-то в 2000-х годах, в середине – все это было талантливо и смешно, но то, что мы видели сейчас, - не смешно. Это не комедия. Это трагедия, и если он оказался на месте, где он сейчас находится, – стал главой государства, то нужно эту проблему решать. Тем более в ходе избирательной кампании он неоднократно об этом говорил и сделал это все ядром своей избирательной кампании», - сказал Путин.

Он в очередной раз заявил о необходимости переговоров с главарями террористов «ДНР» и «ЛНР».

Читайте также"Офис президента": Зеленский решил переехать из АП в Украинский дом на Крещатике (видео)

«Сейчас что происходит? В Париже он заявил, что не собирается разговаривать с сепаратистами, с представителями этих самых непризнанных республик. А как тогда решить вот эту проблему? В современной истории нет ни одного примера, когда конфликты подобного рода решались без прямого диалога между конфликтующими сторонами. Это просто невозможно», - заявил президент РФ.

При этом он утверждает, что украинская армия якобы усилила обстрелы на Донбассе.

Кроме того, Путин вспомнил о блокаде временно оккупированных территорий, которая, по его словам, противоречит Минским соглашениям.

«Ничего не делается. Ничего не происходит. Блокада только усиливается. Шаги навстречу – это самое простое: нужна политическая воля со стороны украинского руководства», - сказал Путин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном пресс-конференции в Париже отметил, что Украина не готова к переговорам с боевиками ОРДЛО, а будет продолжать действовать в рамках Минского процесса.