Путин заявил, что думает об обмене Вышинского на Сенцова и военнопленных моряков

«Мы думаем об этом. Мы не забыли», заверил Путин.

Президент РФ Путин заявляет, что думает об обмене бывшего главного редактора РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского на незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова и военнопленных украинских моряков.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал журналистам после «прямой линии» с россиянами.

«Мы думаем об этом. Мы не забыли», - сказал Путин, отвечая на просьбу прокомментировать то, что его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским откладывается на неопределённый срок, и поэтому возможно ли добиться возвращения Вышинского, отдав Украине Сенцова, моряков и «кого угодно».

Ранее, как сообщал УНИАН, Путин впервые заявил о возможности обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.