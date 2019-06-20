"Мы ни с кем не ругались": Путин отличился заявлением по Донбассу

Путин заявляет, что обвинения в оккупации Донбасса - "полная чушь".

Президент РФ Владимир Путин заявляет, что Россия не намерена примиряться с Западом, а обвинения в оккупации Донбасса - "полная чушь".

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в ходе "прямой линии" с россиянами.

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"О примирении речь не идет. Если мы полностью сдадимся, наплюем на свои национальные фундаментальные интересы, будут ли какие-то изменения (в отношениях с Западом – УНИАН)? Какие-то внешние сигналы будут, но кардинально ничего не изменится", - сказал Путин, отвечая на вопрос, что произойдет, если Россия выполнит все требования Запада.

"Что значит "помириться"? Мы ни с кем не ругались", - утверждает он.

"Смотрите, ведь КНР не имеет отношения к Крыму и Донбассу. Нас обвиняют в том, что мы Донбасс оккупировали, что полная чушь, конечно. Но Китай не имеет к этому отношения, но тарифы на его товары, а это те же санкции, увеличиваются и увеличиваются", - сказал Путин.

По его словам, смысл санкций только один – "сдерживание развития" Китая и России.

"Если мы хотим занять достойное место под солнцем, мы должны становиться сильней, в том числе и прежде всего - в сфере экономики", - подчеркнул Путин.

При этом он сообщил, что в результате санкций Россия с 2014 года потеряла 50 млрд долларов, в то время как Евросоюз – 240 млрд долларов, США - 17 млрд долларов, а Япония – 17 млрд долларов.