Порошенко запретил Минобороны рассказывать о договорах по поставкам оружия

Об этом верховный главнокомандующий заявил на встрече с комбатами, аргументируя это присутствием журналистов. По его словам, такой информацией может воспользоваться враг, передает Радио Свобода.

Порошенко остановил министра обороны Степана Полторака, который собирался ответить на вопрос относительно поставок оружия, и сказал: «У нас здесь работают камеры. Я не собираюсь отчитываться перед врагом и агрессором относительно того, с кем и какие договоры заключены. Могу вам сказать лишь относительную позицию. По состоянию на сегодня заключено 70% договоров, которые распланированы на целый год».

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Он также акцентировал на том, что Полторак обеспечил 100-процентное финансирование заключенных ранее соглашений. По словам Порошенко, эта информация содержится в государственном оборонном заказе, что является совершенно секретным документом.

«Комментировать его или идти в более крупные детали, чем то, что я сказал сейчас, - это я запрещаю», - подчеркнул президент.

18 марта министр обороны Степан Полторак сообщал, что Украина подписала 100 соглашений на приобретение, модернизацию и ремонт военной техники.