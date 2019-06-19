"Нужно принять ряд законов": лидер "Слуги народа" назвал главные задачи новой Рады

По словам Дмитрия Разумкова, в Украине нужно изменить политическую систему власти.

Лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков назвал первые задачи новой Верховной Рады после перевыборов.

Об этом он рассказал в эфире Свободы слова на ICTV, передают "Факты".

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«Перед новым созывом Верховной Рады будет стоять много задач. Эти задачи нужно будет решать в оперативном режиме. Первой и одной из ключевых задач, которые будут стоять перед Верховной Радой – это вернуть доверие украинского общества к этому институту. Нельзя всех под одну гребенку, но большинство народных депутатов, которые сегодня представлены в парламенте, судя по тому, что украинское общество по разным соцопросам доверяет им от 3 до 5% – им там не место», – отметил Разумков.

По его словам, следующей задачей парламента будет смена политической системы власти в Украине.

«Для этого нужно принять ряд законов, в частности, снять депутатскую неприкосновенность, принять закон об импичменте, об отзыве народных депутатов, о наказании за кнопкодавство, за прогул работы», – сказал он.

Третьим заданием Разумков назвал принятие ряда законов, которые позволят вывести бизнес из тени: внедрить нулевую декларацию, применить налог на выведенный капитал.