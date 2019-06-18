Лидер "Слуги народа" рассказал, как будет формироваться список кандидатов в нардепы

В партии «Слуга народа» решили провести постпраймериз, в рамках которых до 6 июля журналисты и общественность могут проверять информацию о кандидатах и подавать ее партии.

Председатель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что партийный список кандидатов в депутаты формировался прозрачно, в него включались участники организации президентской кампании Владимира Зеленского, эксперты в различных направлениях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге в Киеве.

«Мы не говорили, что будем формировать списки через сайт. Такая система работала чисто для кандидатов по мажоритарным округам. Списки формировали по совершенно понятной системе», - заявил он.

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«Мы туда (в список - УНИАН) привлекли тех, кто был в нашей команде во время предвыборной (президентской) кампании, тех, кто был в наших региональных командах в той кампании, которая привела на Банковую Владимира Александровича Зеленского, тех, кто были экспертами и сначала работали над программой президента, и на сегодняшний момент они ее во многом адаптируют к программе партии», - добавил он.

По словам Разумкова, целью партии является реализация тех самых задач, которые перед собой ставит президент Зеленский.

«Потому что, несмотря на то, что происходит, мы понимаем, что самому ему с этим справиться будет довольно трудно, не рассчитывая на поддержку парламента и Кабинета министров», - добавил глава «Слуги народа».

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Он отметил, что в партийный список были включены эксперты в различных направлениях.

«Их не было в рамках президентской кампании, но они хорошо известны широкому экспертному сообществу, и именно поэтому мы пригласили их», - сообщил он.

«Здесь большой кадровый резерв - это молодые ребята, которые с нами прошли через всю избирательную кампанию волонтерами, начиная с самых первых дней. Еще большое количество у нас кандидатов и докторов наук, прежде всего, юристов, а именно тех людей, которые эффективно будут писать законодательную базу», - сказал Разумков.

Также он сообщил, что партии не удалось провести праймериз. Он пояснил, что для проведения праймериз необходим был больший промежуток времени и система открытых списков.

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«Мы решили пойти другим путем - постпраймериз, то есть мы предложили общественности список партии "Слуга народа", и до 6 июля ждем от журналистов и общественности информацию о наших кандидатах», - добавил он.

Разумков уточнил, что до 6 июля будет осуществляться процесс «очистки» списка.

Как сообщал УНИАН, 13 июня партия "Слуга народа" обнародовала свой список кандидатов в народные депутаты в общегосударственном избирательном округе на досрочных парламентских выборах 21 июля.