МИД Польши: Сегодня никто не говорит о вступлении Украины в НАТО
По словам главы МИД Польши Гжегожа Схетыны, никто не поднимает тему присутствия Украины в НАТО, потому что это международная проблема, которую нельзя решить.
"Сегодня никто не поднимает тему присутствия Украины в НАТО, потому что, если бы кто-то хотел ее поднять, то создал бы международную проблему, которую нельзя решить», - заявил в эфире Польского радио Министр иностранных дел Польши Гжегож Схетына.
Главу польского МИД попросили прокомментировать идею Збигнева Бжезинского относительно «финляндизации Украины» - сотрудничество с Европой, но не вступление страны в НАТО и ЕС, пишет radiopolsha.pl.
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«Политик может позволить себе немного меньше, чем такой выдающийся эксперт, как профессор Бжезинский», - сказал Гжегож Схетына. Он добавил, что «будущее Украины в НАТО не является предметом наших действий и последующих шагов».
«Мы говорим о дороге в Европу, в Европейский Союз, в том числе, о том, как Украине дать возможность реализовать Соглашение об ассоциации, и об остальном, что связывает ее с Европой», - сказал глава МИД Польши.
«Давайте сосредоточимся на том, чтобы открыть Украине дорогу к европейской семье. Каковы будут дальнейшие шаги – оставим эту тему ученым», - заявил глава внешней дипломатии Польши.