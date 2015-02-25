МИД Польши призывает ввести санкции против РФ автоматически в случае атаки на Мариуполь
01:36, 25 февраля 2015Мир
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Глава МИД Польши Гжегож Схетына считает, что санкции против России должны быть подготовлены заранее и вводиться автоматически в случае атаки на Мариуполь.
Схетына хочет довести введение санкций против России до автоматизма / УНИАН
"Проект следующих санкций уже должен быть готов и лежать на столе. Россия должна понимать, что если она допустит атаку на Мариуполь, эти санкции автоматически будут введены", - заявил Схетына в программе польського телевидения, сообщает ТАСС.
По его словам, ограничительные меры могут включать отключение РФ от системы SWIFT, удар по банковским переводам, эмбарго на экспорт угля и многие другие шаги.
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"Мы знаем, что можно сделать", - подчеркнул польский министр.
Если начнутся атаки на Мариуполь, "многое изменится, в том числе в европейской и мировой политике в отношении России", считает Схетына.
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