Россия увеличила военное присутствие в аннексированном Крыму - разведка США

Пять зенитных ракетных батарей С-400, а также дополнительные войска и истребители позволяют Москве лучше защищать Черное море и угрожать Европе и Ближнему Востоку.

Россия увеличила численность своих войск, самолетов и оружия в аннексированном Крыму.

Об этом сообщили представителей американской разведки, которые проанализировали новые спутниковые снимки, пишет zn.ua со ссылкой на оборонное издание Defense One.

Спутниковые снимки показывают, что за последние 18 месяцев Россия "значительно" нарастила силы, системы С-400 и усовершенствовала базы советских времен.

Эти официальные лица и наблюдатели в регионе говорят, что дополнительная огневая мощь дает Москве больший оборонительный контроль над Черным морем и приближает наступательные истребители и корабли ближе к Ближнему Востоку.

На фотографиях, сделанных в период с января 2018 года по апрель 2019 года частной компанией спутниковой съемки Planet Labs и предоставленных Defense One, изображены пять батарей С-400, пять систем ПВО С-300 и истребители в четырех местах. Они также показывают усовершенствования военных объектов советской эпохи.

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По словам наблюдателей, такое развитие событий, скорее всего, означает, что у Москвы нет намерений в ближайшем будущем вернуть украинскую территорию, которую она захватила в 2014 году.

"Такое наращивание предполагает, что Россия заинтересована в том, чтобы иметь возможность осуществлять больший контроль над Черным морем, который затем дает им возможность проецировать энергию за пределы их непосредственного окружения. Это значительное наращивание. НАТО будет испытывать растущее давление со стороны союзников в регионе, чтобы показать, что оно способно дать отпор попыткам России получить больший контроль над Черным морем", - сказала директор Программы нераспространения в Евразии Центра изучения проблем нераспространения Сара Бидгуд.

У российских военных сейчас 81 самолет и вертолет в Крыму, пишет Defense One.

Российский Черноморский флот недавно пополнился 10 военными кораблями, которые могут запустить крылатую ракету "Калибр": шесть дизельных электрических подводных лодок и четыре надводных корабля, сообщил чиновник. Сейчас ракета "Калибр" может поражать цели на расстоянии до 2400 километров; и Россия утверждает, что работает над новым вариантом с дальностью до 4500 км.

Второй представитель американской разведки заявил, что Калибры позволят флоту "наносить удары по целям за пределами Черного моря, включая Южную Европу и Сирию, даже не покидая Севастополя".

Напомним, ранее глава Представительства НАТО в Украине, директор Офиса связи НАТО в Украине Александер Винников заявил, что милитаризация Россией оккупированного Крыма, Черного и Азовского морей представляет дальнейшую угрозу для независимости Украины.