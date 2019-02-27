В НАТО назвали милитаризацию Россией Крыма, Черного и Азовского морей угрозами независимости Украины

В Альянсе считают, что долгосрочной политикой Украины по реинтеграции Крыма должны быть мирные и дипломатические средства.

Глава Представительства Организации Североатлантического договора (НАТО) в Украине, директор Офиса связи НАТО в Украине Александер Винников подчеркивает, что милитаризация Россией оккупированного Крыма, Черного и Азовского морей представляет дальнейшую угрозу для независимости Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Винников сказал во время выступления в Киеве на форуме «Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления».

«Вопрос Крыма должен оставаться в центре внимания. Международное сообщество не может забыть те события, которые произошли пять лет тому назад», - заявил Винников.

По его мнению, необходимо поддерживать усилия, чтобы послать четкий сигнал России. «Мы не признаём и не признаем незаконную аннексию Крыма», - подчеркнул глава Представительства Альянса.

По словам Винникова, с самого начала российской агрессии против Украины НАТО постоянно выражает свою полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах её международно признанных границ.

«НАТО также считает, что милитаризация Крыма, Черного и Азовского морей представляет дальнейшую угрозу независимости Украины и подрывает стабильность во всем регионе. НАТО осудило строительство Россией и частичное открытие моста через Керченский пролив между Россией и оккупированным Крымом, что является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности, в том числе ограничением навигационных прав Украины в её территориальных водах», - отметил Винников.

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«Мы призвали Россию немедленно освободить украинских моряков и суда, которые она захватила в ноябре в результате неоправданного применения военной силы против Украины», - сказал Винников.

По его убеждению, реинтеграция Крыма в состав Украины с помощью мирных и дипломатических механизмов должна оставаться приоритетом для долгосрочной политики Украины.

Также он заявил, что все международное сообщество глубоко обеспокоено ухудшением гуманитарной ситуации в Крыму. «Союзники НАТО осудили нарушения прав человека и дискриминационную практику де-факто российской власти против всех жителей аннексированного Крыма, включая крымских татар и представителей других местных сообществ», - заявил дипломат.

«Союзники также неоднократно настойчиво призывали Россию уважать права и свободы всего местного населения, а также разрешить содержательный международный мониторинг ситуации с правами человека в Крыму», - отметил Винников.

По его словам, лидеры НАТО выразили глубокую обеспокоенность применением пыток при переводе украинских граждан с оккупированного Крыма в тюрьмы России.

«Они призвали Россию и де-факто «власть» освободить украинских заключенных и пленных, содержащихся в России, Крыму или в отдельных районах востока Украины, которые контролируются поддерживаемыми Россией боевиками», - заявил Винников.