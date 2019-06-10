В АП упрекнули Луценко за отсутствие реакции на поездки Бойко и Медведчука в Россию, у прокурора ответили

В Администрации президента удивлены, что Юрий Луценко не принял никаких правовых решений по факту поездок Бойко и Медведчука в Россию, однако открыл уголовные производства после последнего заседания ТКГ в Минске.

В Администрации президента Украины удивлены, что генеральный прокурор Юрий Луценко не принял никаких правовых решений по факту поездок представителей партии "Оппозиционный блок - За жизнь" Юрия Бойко и Виктора Медведчука в Россию 22 марта и 7 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

По ее словам, вопрос об уголовных производствах, открытых Луценко после заседания Трехсторонней контактной группы в Минске, следует адресовать представителю Украины в ТКГ, экс-президенту Леониду Кучме.

"Однако наша позиция такова, что мы не понимаем, какими основаниями руководствовался генеральный прокурор, когда открывал эти дела", - заявила Мендель.

Она отметила, что Кучма уже подробно объяснил все вопросы, касающиеся "так называемой экономической блокады на Донбассе" и "ответных обстрелов".

"С другой стороны, нас удивляет то, что генеральный прокурор Украины никак не отреагировал на то, что украинский парламентарий Юрий Бойко, а также украинский гражданин Медведчук ездили уже дважды в страну-агрессор, встречались там с представителями страны-агрессора, а также крупнейшей государственной кампании ("Газпром" - УНИАН), и нет никаких абсолютно правовых решений по этому поводу", - подчеркнула Мендель.

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В ответ на это пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган заявила, что уголовные производства по статьям о государственной измене относятся к подследственности Службы безопасности Украины, руководитель которой находится в прямом подчинении президента.

"Пресс-секретарь президента должна знать, что уголовные производства по статьям о государственной измене относятся к подследственности СБУ, руководитель которой находится в прямом подчинении президента Украины. Это в полной мере касается и дела о возможной государственной измене Виктора Медведчука. ГПУ с февраля этого года ждет от СБУ заключений экспертизы, о чем генпрокурор уже напомнил и.о. председателя СБУ Ивану Баканову в официальном письме. Полеты других украинских деятелей в Москву и их встречи с руководством страны-агрессора, конечно, возмутительный феномен воюющей страны. Чтобы положить этому конец, ГПУ давно предлагает принять закон о коллаборантстве", - подчеркнула Сарган.

По ее словам, без этого закона "ни встречи украинских политиков в Кремле, ни фото украинской журналистки на фоне Красной площади сами по себе не могут служить основанием для регистрации уголовного производства".

Как сообщал УНИАН, 5 июня в Минске состоялось заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

По информации пресс-службы президента Владимира Зеленского, Кучма по результатам заседания сообщил, что одной из договоренностей стало указания не только времени начала "режима тишины", но и механизма его введения. "Это принципиально. Поскольку ни одна из сторон не хотела ставить себя в неловкое положение, чтобы потом отвечать за это. А сегодня мы перед всем миром должны показать, что хотим этого "режима тишины". Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, а также введен запрет на обстрел гражданских объектов - школ, детских садов. До 19 июня группа должна разработать предложения. Мы должны 19-го числа их утвердить", - подчеркнул Кучма.

Спецпредставитель председателя ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик сообщил, что контактная группа на следующем заседании по предложению Кучмы рассмотрит вопрос о снятии экономической блокады с Донбасса.

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6 июня Кучма заявил, что "нет никакой экономической блокады... Почитайте решение Совета национальной безопасности и обороны и потом указ Порошенко. Это временный запрет на перемещение грузов через линию соприкосновения. Какая это блокада? А мы хорошо знаем, что сотни тысяч людей каждый день пересекают контрольные пункты". По его словам, вопрос отмены запрета на перевозку грузов все время поднимает российская сторона и так называемые представители ОРДЛО, которые контролируются Россией.

7 июня Луценко заявил об открытии трех уголовных производств в связи с сообщениями после заседания Трехсторонней контактной группы. В частности, он открыл производство по факту финансирования терроризма после предложений снять блокаду с ОРДЛО. "Сегодня я лично зарегистрировал в ЕРДР резонансное дело. По факту приготовления к финансированию терроризма, то есть действий, совершенных с целью финансового или материального обеспечения террористической группы, совершенных по предварительному сговору группой лиц. Это для тех, кто считает, что можно возобновить торговые отношения с террористическими организациями", - сказал Луценко. Также генпрокурор сообщил, что открыл производство по факту приготовления к препятствованию законной деятельности ВСУ и других военных формирований в период проведения антитеррористической операции. Кроме того, Луценко открыл производство по факту государственной измены.