Кучма на заседании ТКГ в Минске предложил снять блокаду с Донбасса

Данное предложение будет рассмотрено на следующем заседании Трехсторонней контактной группы в Минске.

Трехсторонняя контактная группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе на следующем заседании рассмотрит вопрос о снятии экономической блокады с ОРДЛО.

Как передает ТАСС, об этом сообщил спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик после очередной встречи ТКГ в Минске 5 июня.

"Это предложение было сделано Леонидом Кучмой, и это, действительно, так. Оно было поддержано и представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Этот вопрос будет вынесен на рассмотрение заседания экономической подгруппы в следующий раз", - цитирует Сайдика российское издание.

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Он считает, что введение в марте 2017 года блокады Донбасса способствовало разрыву отношений между сторонами. "Поэтому сейчас надо работать в противоположном направлении. Снятие блокады - это был бы большой прогресс", - отметил Сайдик.

Как сообщила в комментарии Громадському пресс-секретарь представителя Украины в Минске Леонида Кучмы Дарка Олифер, на заседании ТКГ Кучма выразил позицию президента Украины Владимира Зеленского, которая заключается в том, что экономическая блокада Донбасса является проблемой и ее надо решать.

"Леонид Данилович отмечал, что эта работа, этот путь должен быть дорогой двусторонней", - сказала Олифер, добавив, что пока по этому вопросу никаких решений еще не принимали.

Ранее УНИАН сообщал, что Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о новом механизме прекращения огня. Также во время заседаний обсуждались вопросы обмена военнопленными.