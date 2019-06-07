Бойко и Медведчук опять поехали в РФ: встретились с главой "Газпрома"

Миллер пожаловался на отсутствие сигналов от Зеленского.

Лидеры пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко и Виктор Медведчук (кум Владимира Путина) в пятницу приехали в Санкт-Петербург к главе "Газпрома" Алексею Миллеру.

Трансляцию их встречи вел телеканал "112 Украина", который принадлежит соратнику Медведчука Тарасу Козаку.

Бойко и Медведчук обсуждали с Миллером газовый вопрос, так как "Газпром" хочет возобновить продажу газа в Украину.

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"В последнее время неоправданно большое внимание уделяется только вопросу продления контракта на транзит. На самом деле самым главным и самым значимым вопросом является заключение прямого контракта на поставку российского газа в Украину", - заявил Миллер.

Он пожаловался, что "нет никаких сигналов" от президента Владимира Зеленского.

Во время встречи Медведчук подчеркнул, что после прошлого их визита в Россию в Укриане была «бурная, негативная реакция» со стороны власти, но их это не беспокоит, потому что им на это «наплевать».

Как сообщал УНИАН, 22 марта кандидат в президенты Украины Юрий Бойко и кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук встретились в Москве с премьером России Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

После разбирательств Кабинет министров Украины запретил нерегулярные полеты в Россию. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил: «Я бы позволил этим политикам прямые рейсы на кукурузнике. И то в один конец».

Напомним, что Бойко и Медведчук возглавляют список бывших "регионалов", которые идут на выборы в Верховную Раду от ОПЗЖ.