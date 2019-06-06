"Никакой блокады нет, есть ограничение на ввоз грузов": Кучма объяснил инициативу снять блокаду с Донбасса
Представитель Украины в трехсторонний контактной группе в Минске Леонид Кучма прокомментировал вчерашнее заявление об инициативе отмены экономической блокады оккупированных территорий Донбасса.
Об этом сообщает 112.ua.
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По словам Кучмы, никакой блокады не существует, а вопрос о снятии временного ограничения на перемещение грузов и товаров поднимается на заседаниях в Минске постоянно.
Как сообщал УНИАН, вчера, 5 июня, представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма предложил снять экономическую блокаду с отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
По словам специального представителя председателя ОБСЕ Мартина Сайдика, Трехсторонняя контактная группа по Украине на следующем заседании планирует обсудить это предложение.