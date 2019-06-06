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"Никакой блокады нет, есть ограничение на ввоз грузов": Кучма объяснил инициативу снять блокаду с Донбасса

17:21, 06 июня 2019
Политика
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Кучма считает, что блокады ОРДЛО не существует / фото УНИАН

Представитель Украины в трехсторонний контактной группе в Минске Леонид Кучма прокомментировал вчерашнее заявление об инициативе отмены экономической блокады оккупированных территорий Донбасса.

Об этом сообщает 112.ua.

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По словам Кучмы, никакой блокады не существует, а вопрос о снятии временного ограничения на перемещение грузов и товаров поднимается на заседаниях в Минске постоянно.

Как сообщал УНИАН, вчера, 5 июня, представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма предложил снять экономическую блокаду с отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

По словам специального представителя председателя ОБСЕ Мартина Сайдика, Трехсторонняя контактная группа по Украине на следующем заседании планирует обсудить это предложение.

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Теги: #Кучма#ОРДЛО#блокада ОРДЛО