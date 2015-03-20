Турция хочет участвовать в восстановлении Донбасса - Эрдоган

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко сегодня в Киеве.

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"Мы готовы к тому, чтобы, когда Украина преодолеет этот трудный период, турецкие строительные компании были приобщены к восстановлению территорий, пострадавших в результате этого конфликта", - подчеркнул Эрдоган.

Президент Турции также выразил убеждение, что правительство Украины будет оказывать необходимую поддержку турецким компаниям.

По его словам, он уверен, что "что когда в Украине будет установлен режим справедливости и честной конкуренции, турецкие компании поставят свою подпись под огромными небывалыми успехами".

Эрдоган напомнил, что в Украине турецкие строительные компании реализовали проектов на 4,5 млрд долларов.

Ранее УНИАН сообщал, что Турция поддерживает Украину в намерении пригласить на восток миротворческую миссию ООН.