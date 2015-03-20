Турция поддерживает Украину в намерении пригласить на восток миротворческую миссию ООН
18:06, 20 марта 2015Политика
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Турция поддерживает Украину в усилиях пригласить миротворческую миссию ООН для деэскалации ситуации на востоке Украины.
Порошенко поблагодарил Эрдогана за поддержку / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сегодня в Киеве.
Читайте такжеПереговоры Порошенко и Эрдогана длились втрое больше запланированного"Я хотел бы отдельно поблагодарить господина президента за поддержку в усилиях пригласить миротворческую миссию ООН для деэскалации ситуации на востоке Украины", - сказал Порошенко.
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