После проверок от службы отстранены 10 начальников полиции в регионах - МВД

Должностные лиц полицейских подразделений, где обнаружены нарушения, отстранены в результате проведенных проверок.

По результатам проверок территориальных подразделений 10 начальников отделов и отделений полиции, где выявлены нарушения, отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Об этом заявил заместитель председателя Национальной полиции Игорь Клименко, сообщает пресс-служба МВД.

Проверку в полицейских подразделениях в разных регионах государства провели сотрудники Управления инспекции по личному составу Департамента кадрового обеспечения Нацполиции.

В ходе видеоселекторного совещания руководителям территориальных органов и подразделений полиции продемонстрировали видеоролик с выявленными нарушениями, в частности - случаями выявления запрещенных предметов.

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«По результатам проверок назначены служебные расследования. Руководители в настоящее время отстранены от исполнения служебных обязанностей. Они понесут строгую дисциплинарную ответственность. Пребывание работника полиции на службе в состоянии алкогольного опьянения, пьянство на службе, управление транспортным средством - собственным или служебным - в состоянии алкогольного опьянения, - безальтернативное увольнении из органов полиции», - подчеркнул Клименко.

Он также добавил, что в случае выявления нарушения непосредственный руководитель нарушителя будет отстранен от занимаемой должности, а руководство этого подразделения - привлечено к дисциплинарной ответственности. В случае отсутствия надлежащего реагирования - к дисциплинарной ответственности будет привлечено руководство областной полиции.

Как сообщал УНИАН, 31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области двое патрульных Иван Приходько и Владимир Петровец в состоянии алкогольного опьянения устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди.

Они попали в 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова, который находился на детской площадке возле дома. Ребенка госпитализировали. 3 июня мальчик умер в столичной больнице.