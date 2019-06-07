Апаршин возглавит оборонный департамент Администрации президента

Структура Администрации будет утверждена в ближайшее время.

Иван Апаршин возглавит департамент оборонной политики Администрации президента Владимира Зеленского.

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Об этом в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" заявил лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко, чьим соратником является Апаршин.

"Я думаю, что это уже не секрет, что Иван Апаршин работает в Администрации президента, и в ближайшее время будет утверждена структура Администрации, и он предварительно возглавит департамент оборонной политики. Он будет советовать непосредственно президенту те вещи, которые будут важны для страны", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в апреле тогда еще кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский представил всю свою команду, с которой будет работать в дальнейшем. Среди членов этой команды был Иван Апаршин, эксперт по безопасности и обороне. В 2005-2007 годах он был директором Департамента военной политики и стратегического планирования Министерства обороны Украины, когда ведомство возглавлял Анатолий Гриценко.