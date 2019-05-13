Советник Зеленского считает, что прямые переговоры с Путиным сейчас бесперспективны

По мнению советника Зеленского Ивана Апаршина, прежде чем проводить встречи с представителями РФ, необходимо «наработать пакет новых предложений и согласовать его в нормандском формате».

Советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин считает, что новоизбранному президенту сейчас не стоит вести прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом он сказал проекту "Донбасс. Реалии".

«С моей точки зрения, сегодня садиться за прямые переговоры между Украиной и Россией бесперспективно. Россия не выполнила никаких обязательств в отношении Украины», - заявил Апаршин.

Апаршин подчеркнул, что это лишь его личное мнение как эксперта, а не официальная позиция Зеленского.

Также, по его мнению, прежде чем проводить встречи с представителями РФ, необходимо «наработать пакет новых предложений и согласовать его в нормандском формате».

«Дальше уже с согласованным документом встречаться с Российской Федерацией, а, возможно, привлечь еще и другие страны, которые сегодня не входят в Евросоюз, но являющихся мощными игроками в мире и их влияние на Российскую Федерацию, в том числе, достаточно большое. Например, Китай», - убежден Апаршин.

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Ссылаясь на оценку международной группы, Апаршин спрогнозировал, что на возвращение Донбасса под контроль Украины понадобится 5 лет.

«С этого момента, как российские войска ушли, а украинская армия, возможно, и представители армий других стран – я пока не готов об этом говорить – выйдут на границу, с этого момента начнется выполнение Минских договоренностей, в том числе. Возвращение людей, территорий и вообще восстановление статуса до 2014 года – как раз на эти вопросы предусматривался срок пять лет. Это касается и принятия соответствующих решений на уровне Организации объединенных наций, это касается формирования этих миротворческих сил, гражданской администрации», – сказал Апаршин.

Также он считает, что после возвращения Донбасса необходимо с осторожностью относиться к таким вопросам как «вера, язык, история», ведь восстановить уровень доверия друг к другу будет сложно.

«Я не знаю, сколько лет потребуется нам, чтобы в сознании людей мы снова вернулись на тот уровень доверия друг к другу. Там же люди убиты, как убедить тех людей, родных 13 тысяч погибших, что нам, например, с завтрашнего дня придется смириться и снова там с кем-то договариваться – очень будет сложно. Нужна взвешенная политика, все эти чувствительные вопросы – вера, язык, история – необходимо рассматривать очень-очень осторожно», – убежден Иван Апаршин.

Как сообщал УНИАН, ранее Иван Апаршин заверил, что команда нового главы государства не изменит курс страны в НАТО и свою позицию относительно войны с РФ.