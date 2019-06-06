"После смены руководства Украины позиция государства не меняется": пресс-секретарь Зеленского о "плагиате" в его речи

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель сообщила, что Владимир Зеленский вычитывает все подготовленные речи и, если не согласен с какими-то тезисами, то меняет их.

После смены руководства Украины позиция государства не меняется.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила сегодня на брифинге, комментируя ситуацию с плагиатом фрагментов выступлений президента Владимира Зеленского и бывшего главы государства Петра Порошенко.

«Позиция Администрации президента в том, что за этим стоят очень глубокие проблемы. Одна из них - это ситуация показывает, что институт государства не работает. Ведь если Администрация президента не может полагаться на МИД, то как мы можем говорить о сотрудничестве? Если государственная система не работает, то ее нужно восстанавливать с самого начала», - отметила она.

По словам Мендель, президент вычитывал все написанные для него речи.

«И если он не согласен с сообщениями, то он их менял. Если президент Зеленский согласился с этими меседжами, которые вчера проговорил, это означает только позитив для Украины, так как при смене руководства не меняется позиция Украины, мы остаемся на европейском и евроатлантическом курсах и, конечно, признаем, что Россия является агрессором», - подчеркнула пресс-секретарь президента.

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Как сообщал УНИАН, пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко обвинил Зеленского в плагиате.

Цеголко утверждает, что часть речи Зеленского во время встречи с президентом Евросовета Дональдом Туском 5 июня в Брюсселе полностью совпала с частью речи Порошенко на съезде партии «Европейская солидарность» 31 мая в Киеве.

Заместитель главы Администрации президента по вопросам информполитики Кирилл Тимошенко инициировал служебное расследование относительно идентичности некоторых фрагментов выступления Зеленского на совместном брифинге с Туском и Порошенко на съезде партии «Европейская солидарность».

В пресс-службе президента заявили, что предварительно установлено, что работники МИД, которые готовили тезисы для брифинга Зеленского, параллельно продолжали работать на Порошенко.

В свою очередь глава МИД Павел Климкин заявил, что ситуация с плагиатом фрагментов выступлений Зеленского и Порошенко является свидетельством последовательности внешнеполитического курса Украины. Он сообщил, что базовые тезисы действительно были подготовлены в МИД. Некоторые из них озвучивались Порошенко в выступлении во время празднования Дня Европы, а затем - на съезде партии «Европейская солидарность».

По его словам, друзьям и партнерам Украины было важно услышать эти ключевые тезисы, особенно во время первого визита Зеленского в Брюссель, поэтому они были включены в пакет предложений, направленных в Администрацию президента.