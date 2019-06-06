Хищения в оборонке: ГПУ объявила подозрение детективу НАБУ, который "свернул" дело

В прокуратуре проверяют, не действовал ли детектив по указанию своего руководства.

Генеральная прокуратура объявила подозрение детективу Национального антикоррупционного бюро, который занимался расследованием дела о хищениях в оборонном комплексе, но "свернул" его.

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко, сообщает ТСН.

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"Вчера заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская объявила подозрение детективу НАБУ Завгороднему, расследовавшему это дело (о разворовывании в Укроборонпроме - УНИАН) с 2016 года. У которого были все доказательства хищений, который заказал экспертизу. И, как говорится в подозрении, "вероятно по указанию своего неустановленного на данный момент следствия руководства" решил свернуть это дело, отозвав его с экспертизы хотя имел все основания его завершить и выйти на тот результат, на который сегодня вышла ГБР, САП без НАБУ", - сообщил генпрокурор.

Луценко добавил, что ГПУ теперь будет выяснять, была ли это самостоятельная инициатива детектива НАБУ, или же он выполнял указание своего руководства.

Как сообщал УНИАН, заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка анонсировал первые посадки коррумпированных топ-чиновников. Речь идет, в частности, о резонансных делах, в которых фигурируют госкомпании "Укроборонпром" и "Центрэнерго".