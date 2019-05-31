В Кремле рассказали, когда может состояться первая встреча Зеленского с Путиным

По словам Пескова, в Кремле знают, что у президента Украины были контакты с министрами иностранных дел стран, входящих в Нормандский формат.

Первая встреча президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским может состояться, когда «созреют соответствующие условия».

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передают «Ведомости».

Читайте такжеВ СНБО озвучили потенциальную дату встречи в "нормандском формате"

«Действительно, после того, как в Украине появился новый президент, снова активно возобновилось обсуждение проблематики невыполненных минских договоренностей. И, конечно, есть необходимость продолжить обсуждения и в Нормандском формате», - сказал Песков.

В то же время, в Кремле до сих пор считают, что именно Украина не выполняет минские договоренности, поэтому Песков настоял на «необходимости понимания относительно готовности Зеленского исполнять минские договоренности» и контактировать с главарями «ЛНР» и «ДНР».

Также Песков усомнился в потребности украинцев в российском паспорте и заявил о готовности к переговорам.

По его словам, в Кремле знают, что у президента Украины были контакты с министрами иностранных дел стран, входящих в Нормандский формат: «Эта тематика обсуждалась, но каких-то конкретных прикидок пока нет».

Как сообщал УНИАН, в Администрации президента Украины допускают возможность проведения двустороннего телефонного разговора главы государства Владимира Зеленского с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.