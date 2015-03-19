В Днепропетровске исчезла врач и комвзвода "Айдара" Наталья Булах

По информации родственников Наталии Булах, 51-летняя женщина пропала еще неделю назад. 11 марта она, одетая в украинскую военную форму нового образца цвета хаки, вышла из дома на жилом массиве «Левобережный», и с ней пропала связь, сообщает Радио Свобода.

Как рассказывает дочь женщины, она должна была ехать в центр Днепропетровска на встречу с коллегами, но так там и не появилась. Тогда родные были вынуждены написать заявление в милицию.

Читайте такжеЗа время проведения АТО пропали без вести 1667 военныхПо данным управления МВД Украины в области, по факту исчезновения женщины возбуждено уголовное производство по статье «Умышленное убийство» с дополнительной правовой квалификацией «Пропала без вести». Ее приметы обнародованы для поиска.

51-летняя Наталья Булах - единственная женщина-командир роты батальона «Айдар», работала врачом в зоне АТО также в составе добровольческого батальона «Шахтерск». Дома, в Днепропетровске, она находилась в краткосрочном отпуске.

Как сообщал запорожский сайт 061.ua, который взял у женщины интервью в начале марта, она имеет опыт работы в горячих точках Африки и служила в российском ГРУ до 1996 года, уволившись оттуда в звании майора.