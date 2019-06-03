У Путина объяснили, каких "первых шагов" ждут от Украины для налаживания отношений

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Украина должна сделать первый шаг для налаживания отношений между Москвой и Киевом.

В Кремле связывают налаживание отношений между Киевом и Москвой с началом «прямого диалога» с российскими боевиками на Донбассе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Об этом говорил президент Путин. Главное сейчас – определиться с отношением украинских властей к Минским договоренностям, к тому, будут ли налаживаться прямые контакты с представителями Донбасса, в какой степени и как быстро будут выполняться Минские договоренности. Здесь не нужно придумывать ничего нового – все написано на бумаге», - сказал Песков, отвечая на вопрос УНИАН, каких «первых шагов» ожидает Кремль со стороны властей Украины для налаживания отношений, о чем неоднократно заявляли представители российского государства.

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Ранее, 1 июня, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Украина должна сделать первый шаг для налаживания отношений между Москвой и Киевом.

«В конечном счете, это все в руках нового президента, новой власти. Если они захотят какие-то шаги сделать, они их сделают. Заявления, которые звучат сейчас из Киева, очень противоречивы. Вроде как они хотели бы возобновить определенные процессы на базе Минских соглашений. В то же время это сопровождается весьма устаревшей и, скажем прямо, набившей оскомину риторикой: вот это, это, другое, третье... Но действий мы пока никаких не видим. Давайте запасемся терпением», - сказал Медведев.

«Еще раз повторяю: не мы что-либо прекращали, это все сделала украинская власть. Если они захотят что-то реанимировать, они вполне способны это сделать – начиная от дипломатических контактов, контактов по линии Министерства иностранных дел, других ведомств правительства и заканчивая какими-то неформальными контактами, если они захотят их использовать. Это все на их стороне, что называется, шарик сейчас на их стороне», - подчеркнул он.