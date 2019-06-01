Зеленский поблагодарил США за поддержку Украины

Президент подчеркнул, что проект закона по усилению поддержки Украины является важным сигналом о крепком стратегическом партнерстве двух стран.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Дональда Трампа за приглашение совершить официальный визит в Вашингтон.

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Об этом сообщает UA.News.

"Спасибо Соединенным Штатам Америки за последовательную поддержку территориальной целостности Украины", - отметил Зеленский.

Глава государства также подчеркнул, что проект закона по усилению поддержки Украины, который был представлен в Палате представителей Конгресса США, является важным сигналом о крепком стратегическом партнерстве двух стран.

Напомним, 31 мая Владимир Зеленский получил от президента США Дональда Трампа приглашение посетить с официальным визитом Вашингтон.

Тем временем в Конгрессе США представлен проект закона "О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности". Документ направлен на усиление обороноспособности нашего государства, в частности путем передачи вооружений, продажи летальных оборонительных средств ВСУ, а также укрепления способности Украины противостоять российским кибератакам.

Ранее подкомитет по вопросам обороны Комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект бюджета Пентагона на 2020-й год, в котором предусмотрено выделение 250 миллионов долларов для поддержки Украины. Средства будут выделены на помощь в сфере безопасности. Из указанной суммы 50 миллионов долларов направят исключительно на поставках летального оружия.

Кроме того, президент США Дональд Трамп подписал одобренный Конгрессом пакет законов увеличивает помощь Украине в 2019 году почти до 700 миллионов долларов. Из них 115 миллионов долларов будет выделено на военно-техническую помощь.