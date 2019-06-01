Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон - АП
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригласил украинского президента Владимира Зеленского осуществить официальный визит в Вашингтон.
Об этом сообщили в пресс-службе Администрации президента Украины.
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"Президент Украины Владимир Зеленский благодарен Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу за приглашение совершить официальный визит в Вашингтон.
Глава государства также подчеркивает, что проект закона "О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности", который был представлен в Палате представителей Конгресса США, является важным сигналом о крепком стратегическом партнерстве двух стран", - говорится в сообщении.
Детали предстоящей встречи в АП не уточнили.
Как сообщал УНИАН, представленный в Конгрессе США законопроект предусматривает усиление поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, расширение военной помощи и предоставление нашему государству статуса главного военно-политического союзника США. Им также расширяется перечень видов оружия, которое могут передать Украине.