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Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон - АП

11:25, 01 июня 2019
Политика
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Дональд Трамп / REUTERS

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригласил украинского президента Владимира Зеленского осуществить официальный визит в Вашингтон.

Об этом сообщили в пресс-службе Администрации президента Украины.

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"Президент Украины Владимир Зеленский благодарен Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу за приглашение совершить официальный визит в Вашингтон.

Глава государства также подчеркивает, что проект закона "О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности", который был представлен в Палате представителей Конгресса США, является важным сигналом о крепком стратегическом партнерстве двух стран", - говорится в сообщении.

Детали предстоящей встречи в АП не уточнили.

Как сообщал УНИАН, представленный в Конгрессе США законопроект предусматривает усиление поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, расширение военной помощи и предоставление нашему государству статуса главного военно-политического союзника США. Им также расширяется перечень видов оружия, которое могут передать Украине.

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Теги: #США#Украина#Дональд Трамп#Владимир Зеленский