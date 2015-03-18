Гройсман подписал закон о запрете российских сериалов

Об этом Гройсман написал на своей странице в Facebook.

"Только что я подписал закон о запрете сериалов, которые пропагандируют страну-агрессора. Сегодня парламент наконец решил все юридические проблемы, которые до сих пор не позволяли это сделать. Следовательно, закон подписан и передан на подпись президенту. Хочу поздравить всех, ведь теперь с наших экранов исчезнет телепропаганда, которая искажает нашу историю и возвеличивает агрессора", - отметил председатель ВР.

В то же время, Гройсман подчеркнул, что этот закон не касается "ни мультфильмов, ни сериалов про любовь". "Запрещаются лишь пропагандистские агитки. Относительно телеканалов, то им предоставляется два месяца для того, чтобы перейти на новые рельсы", - добавил Гройсман.

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Кроме того, отметил он, сегодня парламент принял еще одно важное решение - поправки в Налоговый кодекс, которыми "исправил ошибку - ни ОСМД, ни жилищные кооперативы не будут облагаться налогами и будут жить по старым правилам". "Поэтому с 1 апреля никаких дополнительных платежек никто не получит", - заверил председатель ВР.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 марта, парламент не поддержал проект постановления "Об отмене решения Верховной Рады от 5 февраля 2015 года о принятии Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины" (№1317). Авторами проекта постановления являются народные депутаты от "Оппозиционного блока" Юрий Бойко и Михаил Папиев, которые утверждали, что ВР нарушила регламент во время принятия закона о запрете российских сериалов.

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5 февраля Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законы относительно защиты информационного телерадиопространства Украины. Законом запрещается распространение и публичное демонстрирование фильмов, производимых физическими и юридическими лицами РФ, а также фильмов, пропагандирующих (включая подачу позитивной информации) деятельность правоохранительных органов, вооруженных сил, других военных или силовых формирований РФ или отдельных представителей, и фильмов, сюжет которых прямо или косвенно связан с деятельностью указанных органов или формирований.

Напомним, 13 марта УНИАН сообщал, что Гройсман подпишет закон о запрете российских сериалов на следующей неделе.